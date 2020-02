ANSVSA: 530 de focare de pestă porcină africană în 243 de localităţi din 24 de judeţe Un numar de 530 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 243 de localitati din 24 de judete din Romania, informeaza joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).



Din cele 530 de focare, 5 focare sunt in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A. In 11 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti.



De la prima semnalare a prezentei virusului pestei porcine africane in Romania, pe 31 iulie 2017, si pana in prezent, au fost eliminati 577.307 porci afectati de boala si au fost diagnosticate 3.011… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 267 de localitati, din 26 de judete, cu un numar de 619 focare (dintre care 7 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A), iar in alte 10 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform datelor transmise…

- Pesta porcina africana mai evolueaza in peste 200 de localitati din 25 de judete. Exista peste 600 de focare, cele mai multe in Teleorman, Giurgiu și Satu Mare, anunța Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, potrivit Mediafax.Pesta porcina africana evolueaza…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 235 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 609 de focare, in scadere cu 17 fata de precedenta actualizare publicata pe 31 decembrie 2019, informeaza marti Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 237 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 626 de focare, cu 44 mai puține in comparație cu ultima actualizare, anunța marți Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) intr-un comunicat, anunța MEDIAFAX.Din…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 254 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 709 focare (dintre care 11 focare in exploatatii comerciale si 4 focare in exploatatii de tip A), in alte sapte judete fiind diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform unui comunicat al Autoritatii…

- Pesta porcina africana evolueaza in 254 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 709 focare, dintre care 11 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVS, potrivit…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 264 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 762 de focare, dintre care 12 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A, numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA.In…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 261 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 774 de focare (dintre care 15 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A), numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA,…