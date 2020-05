Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii mai, pe teritoriul țarii noastre au fost inregistrate opt cazuri de pesta porcina africana. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, in data de 5 mai au fost prelevate probe de la doua leșuri de mistreți, depistate in apropierea

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 280 de focare (dintre care un focar intr-o exploatatie comerciala), in timp ce in 21 de judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…

- Focarele de pesta porcina africana din localitatea Cadar si de la Manastirea Sag - Timiseni, care au aparut in data de 4 martie, au fost declarate stinse in sedinta Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor Timis, care a avut loc sambata, la solicitarea Directiei judetene Sanitar-Veterinare si pentru…

- Suspendarea statusului de tara libera de pesta porcina clasica (PPC) in urma auditului efectuat de catre Oficiul International de Epizootii (OIE), nu afecteaza comertul intracomunitar cu porci vii, carcase si produse provenite de la acestia, informeaza vineri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Romania inregistreaza la aceasta data 532 de focare de pesta porcina africana (PPA), active in in 243 de localitati din 27 de judete, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Potrivit sursei citate, cinci focare de PPA sunt in exploatatii…

- 203 focare de pesta porcina africana active in gospodariile din județ; alte 539 de cazuri la mistreți in Eveniment / on 04/03/2020 at 10:45 / 528 de focare de pesta porcina africana sunt in evoluție in 237 de localitati din 25 de judete din țara, in scadere fața de raportarea precedenta, transmite…

- 202 focare de pesta porcina africana active in gospodariile din județ; alte 539 de cazuri la mistreți in Eveniment / on 26/02/2020 at 11:35 / 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evoluție in 241 de localitati din 25 de judete din țara, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Un numar de 532 de focare de pesta porcina africana sunt in evolutie in 241 de localitati din 25 de judete din Romania, patru focare fiind in exploatatii comerciale si trei in exploatatii de tip A, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…