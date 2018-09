ANRE, aprobare metodologia de stabilire a tarifelor la energia electrică Potrivit sursei citate, metodologia a fost aprobata tinand cont de evolutia cadrului legislativ in domeniu si experienta acumulata pe parcursul a trei perioade de reglementare si urmarindu-se, totodata, asigurarea echilibrului intre obiectivele operatorilor de distributie concesionari si interesele utilizatorilor, beneficiari ai serviciului de distributie, prin stabilirea unor tarife pe baza de costuri justificate pentru cea de a patra perioada de reglementare 2019-2023. Obiectivele stabilite de ANRE prin prezenta metodologie au in vedere, in principal, urmatoarele: realizarea investitiilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

