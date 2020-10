Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in iulie 2020 au totalizat 26,375 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 169,36 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna iulie, erau inregistrati 155.733 de beneficiari…

- Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) in iulie 2020 au beneficiat de acest ajutor social 3.513.630 de copii. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 336.684 si in judetele Iasi - 180.701, Suceava - 131.369 si Bacau - 125.007,…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in iulie 2020 au totalizat 608,7 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 173,25 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In iulie 2020, au beneficiat de acest ajutor social 3.513.630…

