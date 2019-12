ANPC va da startul controalelor la produsele specifice sarbatorilor de iarna, din 16 decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) va incepe din 16 decembrie seria de controale ce vor viza bunurile si serviciile specifice sarbatorilor de iarna, a declarat vineri directorul general al institutiei, Paul Anghel. Timp de aproximativ o saptamana inainte de data inceperii seriei…

- Aprinderea iluminatului de sarbatori in Brașov va avea loc duminica, 1 decembrie 2019, incepand cu ora 17.30, in cadrul unui eveniment ce se va desfasura in Piata Sfatului. In seara Zilei Naționale a Romaniei, care da startul sarbatorilor de iarna la Brașov, pe scena vor urca artistii din…

- O noua si provocatoare expozitie, care va purta publicul in povestile iernilor si prin zapezile copilariei noastre, a parintilor, a bunicilor si strabunicilor, cu obiecte specifice perioadei sarbatorilor de iarna din anii 1900 – 1980, va putea fi vizitata la Muzeul de Istorie din Suceava. Muzeul Bucovinei…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda achizitionarea produselor alimentare de post numai din locuri amenajate si autorizate si sfatuieste cumparatorii sa solicite si sa pastreze bonul de casa, pentru a putea proba in cazul in care exista reclamatii referitoare la calitatea…

- Pitestiul da maine startul sarbatorilor de iarna! Astfel, la ora 17.30 are loc in Piata Primariei festivitatea de aprindere a sistemului de iluminat public pentru sarbatori, urmat la ora 17.45 de un foc de artificii si la ora 18 de recitaluri ale artistei Mira si ale trupei Vunk. Aceste evenimente sunt…

- Inspectorii de la protectia Consumatorilor au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme si enterococi intestinali in gheata produsa de KFC iar utilizarea aparatelor de producere a ghetii in care s-au descoperit bacteriile a fost interzisa, a declarat marti directorul general al Autoritatii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descoperit in urma unor controale bacterii coliforme și enterococi intestinali (streptococi fecali) in gheața cu care erau preparate bauturile racoritoare in rețeaua KFC, a anunțat marți, Paul Anghel, directorul general al instituției de control,…

- ANPC a propus amendarea articolului 2 al propunerii legislative privind sanctionarea dublului standard de calitate a produselor si serviciilor pentru consumator, conform caruia prevederile acesteia "se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara relatii comerciale cu produse de…