Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca duminica, 25 aprilie, vom sarbatori Floriile, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) trage un semnal de alarma și le recomanda celor care vor cumpara pește, sa fie atenți la aspectul exterior al produsului, sa citeasca modul de etichetare și sa solicite bonul de casa…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomanda, in perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri și a Floriilor, atenție sporita la cumpararea peștelui, a preparatelor de pește preambalate și a conservelor. CITEȘTE ȘI: STUDIU: Intenția de vaccinare in Romania, mult sub valorile…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomanda, in perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri și a Floriilor, atenție sporita la cumpararea peștelui, a preparatelor de pește preambalate și a conservelor. Astfel, inspectorii ANPC recomanda populației sa nu cumpere pește sau…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomanda, in perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri și a Floriilor, atenție sporita la cumpararea peștelui, a preparatelor de pește preambalate și a conservelor. Astfel, inspectorii ANPC recomanda populației sa nu cumpere…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomanda, in perioada premergatoare sarbatorii Bunei Vestiri și a Floriilor, atenție sporita la cumpararea peștelui, a preparatelor de pește preambalate și a conservelor.

- Magazinele vor fi obligate de anul viitor, prin lege, sa afișeze la reducerile de preț care a fost cel mai scazut preț din ultimele 30 de zile inainte de oferta, conform Hotararii propuse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Reglementarea propusa de ANPC trebuie sa intre…

- Magazinele vor fi obligate sa afiseze la reduceri care a fost cel mai scazut preț din ultimele 30 de zile, a anunțat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), care a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ in acest sens. Proiectul introduce un articol nou in HG nr. 947/2000…

- ■ inspectorii de la Protectia Consumatorilor au gasit pe piata falsuri grosolane Firmele care ofera la vinzare dezinfectant pentru miini vor fi supuse unor controale amanuntite. Masura a fost luata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce pe piata au fost descoperite falsuri…