ANPC: La ce să fiți atenți când faceți cumpărăturile pentru Crăciun și Revelion Decembrie este luna in care vanzarile cresc substanțial. Iata cateva sfaturi de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) pe care sa le urmați in goana dupa cumparaturile pentru masa de Craciun și Revelion. In primul rand, consumatorii trebuie sa acorde o atenție deosebita la achiziția produselor alimentare, avand in vedere ca unii operatori economici vor „profita” de aceasta perioada pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora. De asemenea trebuie sa verifice cu atenție din punct de vedere organoleptic (aspect, miros, culoare) calitatea produselor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

