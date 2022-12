Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 172.000 de lei mai multi operatori economici din diferite domenii de activitate, pentru nereguli privind legislatia in vigoare.„In ultima perioada, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat actiuni de control la operatori economici importanti din diferite domenii de activitate. Dintre acestia ii mentionam pe SC Hervis Sports and Fashion SRL, Agrana Romania SRL si SC OMV Petrom Marketing SRL, pentru a verifica modul in care acestia respecta legislatia in vigoare, in domeniu, in timpul…