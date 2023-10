Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ANPC au transmis, joi, printr-un comunicat, ca au fost sanctionate neregulile gasite la restaurantul McDonald’s din Gara de Nord, acesta fiind controlat in urma unei sesizari. “Am stat in compania catorva gandaci de bucatarie, in incinta restaurantului (a spatiului de servire), si…

- Restaurantul McDonald’s de la Gara de Nord din București a fost inchis temporar joi, 19 octombrie, de inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dupa un control care a scos la iveala mai multe nereguli, anunța instituția, intr-un comunicat.Inspectorii au mers in…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a desfașurat o acțiune de control la local Papa Land, care iși desfașoara activitatea pe teritoriul județului Cluj.

- Protecția Consumatorului a inchis un magazin alimentar din Sarațel, in urma unui control. Inspectorii au gasit acolo produse expirate, mizerie și rugina. Administratorul magazinului a fost amendat cu 40.000 de lei. In urma unui control, inspectorii OPC au inchis un magazin alimentar din Sarațel. Inspectorii…

- Inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș au dipus, in urma unui control, oprirea temporara a functionarii restaurantului Taverna Racilor din Iulius Mall. De asemenea, restaurantul fost amendat cu 15.000 de lei. Cunoscutul restaurant Taverna Racilor din Iulius…

- Protectia Consumatorilor, controale facute la Taverna Racilor Herastrau. Printre neregulile gasite au fost: produse expirate, mizerie, muste Sursa articolului: Protectia Consumatorilor, controale la o taverna din Herastrau: amenzi uriașe pentru produse expirate și mizerie. Unitatea ar putea fi inchisa…

- Un restaurant din Constanta a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru mai multe nereguli. Printre acestea se numara alimente expirate, depozitarea produselor la temperaturi nepotrivite si lipsa unor autorizatii de functionare. De asemenea, unitatea a fost amendata…

- Un restaurant din Constanta a fost inchis de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru mai multe nereguli, printre care alimente expirate, depozitarea produselor la temperaturi nepotrivite si lipsa unor autorizatii de functionare. Unitatea a fost amendata cu 32.000…