- Mai multe controale facute miercuri, 19 aprilie, de inspectorii ANPC la comercianti din Piata Gorjului si din Piata Veteranilor, sectorul 6 al Capitalei, au scos la iveala o serie de nereguli pentru care s-au dat aplicat amenzi de 196.000 lei și au fost inchiși temporar mai mulți operatori economici,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a facut un control la unul din magazinele Metro din Sectorul 4 din București. Inspectorii ANPC au gasit nereguli grave la mai multe produse, inclusiv la pungile de carne. Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii au aplicat mai multe sancțiuni.Inspectorii…

- Un numar de 11 operatori economici au fost inchisi temporar, in urma controalelor efectuate joi de comisarii comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in Piata Rahova si in Complexul Comercial Niki Scorpion, informeaza News.ro. Echipele de control au dat amenzi in valoare…

- Hipermarketurile Metro Cash & Carry si Auchan din Sectorul 4 al Capitalei au fost amendate de catre comisarii de la Protectia Consumatorilor cu suma de 125.000 de lei, din cauza mai multor nereguli constatate. Controalele au avut loc la inceputul saptamanii. „In urma neregulilor constatate, comisarii…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei sesizari primite la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti (CPCMB), o echipa de control a verificat magazinul Starbucks, apartinand operatorului economic Amrest Coffee SRL, situat in Bucuresti Mall, din Sectorul…

- Automatizarea caselor de marcat din supermarketuri este o abordare discriminatorie, pentru ca ar fi trebuit sa se ia in calcul prezenta la cumparaturi si a consumatorilor in varsta, nefamiliarizati cu toate diligentele pentru a-si scana singuri cumparaturile, a declarat, luni, presedintele Autoritatii…

- Mihai Culeafa, vicepresedintele Autoritatii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizeaza populatia cu privire la neregulile din unitatile de tip fast-food, unde insspectorii autoritații au gasit „gandaci vii si morti in frigidere”. „Des, din graba, mancam fast food. In ultima perioada am…

- Mancare cu mucegai, alimente expirate și pereții plini de igrasie au fost gasite intr-un afterschool, din București de angajații Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor care l-au inchis. ANPC a aplicat și o amenda. Afterschool-ul a primit o amenda de 22 de mii de lei, la capatul mai multor…