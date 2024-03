ANPC a controlat stațiile de carburant din rețeaua Lukoil. A închis 4 stații Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca a inceput pe data de 14.03.2024 o acțiune de control la nivelul intregii țari care vizeaza modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in stațiile de carburant din rețeaua Lukoil.Pana in acest moment comisarii ANPC au verificat 88 de stații, acțiunea fiind in curs la cea mai mare parte dintre acestea. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompe uzate, produse expirate expuse la vanzare și neconcordanțe intre prețuri sunt doar cateva dintre neregulile descoperite de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) care au descins la peste 85 de statii de carburant din reteaua Lukoil in toata tara, intr-o singura…

- Produse EXPIRATE si neconcordante intre PRETUL de la raft si cel de la casa, in statiile de benzina. ANPC a inchis 4 stații ANPC a anunțat ca a verificat joi 88 de statii Lukoil si a gasit mai multe nereguli, printre care produse expirate si neconcordante intre pretul de la raft si cel de la casa, relateaza…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a inceput, joi, o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua Lukoil. Pana in acest moment, comisarii ANPC…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a inceput pe data de 11.03.2024, o ampla acțiune de control, la nivelul intregii țari care vizeaza modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in stațiile de carburant din rețeaua OMV-Petrom. Pana in acest moment comisarii ANPC…

- Aproape 200 sute de statii de carburant din reteaua OMV Petrom au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, in doua zile. Aproape 200 de benzinarii din rețeaua OMV Petrom au fost controlate de ANPC in toata țara, in doua zile. S-au dat amenzi…

- Statiile OMV Petrom a caror activitate a fost oprita temporar in urma controalelor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor vor fi redeschise imediat dupa indeplinirea tuturor conditiilor solicitate de ANPC, pana in prezent fiind redeschise trei dintre acestea, precizeaza reprezentantii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inceput luni o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, asupra benzinariilor din reteaua OMV-Petrom, iar in urma verificarilor a dispus inchiderea temporara a 11 statii. ANPC a incercat in acest mod sa ofere o lecție statelor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost in control la 197 de stații de carburant din rețeaua OMV-Petrom din toata țara, potrivit unui comunicat de presa al ANPC. Instituția transmite ca a aplicat amenzi in valoare de 340.000 lei. Acțiunea de control a inceput pe data de 11.03.2024,…