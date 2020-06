Comisarii de la protectia consumatorilor au aplicat amenzi in valoare de 496.500 de lei la peste o treime dintre cei 386 de operatori economici, care activau atat pe segmentul service-urilor auto, cat si in comercializarea sau promovarea de autoturisme si piese auto in cadrul spatiilor aferente showroom-urilor.



Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), transmis miercuri AGERPRES, controalele au avut loc in perioada 15 - 19 iunie 2020, iar din rezultatele centralizate reiese ca, in urma neregulilor constatate, s-a dispus aplicarea…