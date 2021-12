Stiri pe aceeasi tema

- Numarul sosirilor inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie a fost de 648.100, in crestere cu 31,4% fata de luna octombrie 2020, informeaza Institutului National de Statistica. Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna octombrie au insumat 1,364 milioane,…

- 65 de noi ocupații au fost introduse și alte 62 au fost eliminate din Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) și a fost simplificata procedura de actualizare periodica a ocupațiilor. ”Ministrul Muncii și Protecției Sociale a emis astazi doua ordine prin care se actualizeaza Clasificarea…

- Romania a fost luna trecuta pe locul al doilea la nivelul Uniunii Europene in ceea ce privește creșterea prețurilor carburanților. CITEȘTE ȘI: Presedintele Klaus Iohannis, in vizita de stat in Egipt Astfel, in septembrie 2021, in Romania s-a inregistrat o creștere de 29% a prețurilor la combustibili,…

- In septembrie 2021, in randul statelor membre UE, cea mai ridicata rata de variatie medie anuala a preturilor la carburanti si lubrifianti pentru transportul personal s-a inregistrat in Luxemburg (31%), Romania (29%) si Slovenia (29%), iar cele mai scazute rate de variatie medie anuala au fost in…

- Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori de pe locul 6 in Uniunea Europeana la acest moment, pe locul 7, fiind intrecuta de Tarile de jos, a spus miercuri, Tudorel Andrei, presedintele…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast,…

- Productia industriala a crescut cu 5,1% in zona euro si cu 5,3% in Uniunea Europeana in august, comparativ cu luna similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele,…

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 1,3 milioane persoane lucrau anul trecut in domeniul sportului, reprezentand 0,7% din totalul locurilor de munca, cel mai scazut procent de angajati in acest sector fiind in Romania, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…