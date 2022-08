Aproape 118.400 de persoane au fost angajate, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in primele sapte luni din acest an, cele mai multe (52.879) cu varste de peste 45 de ani, arata datele centralizate de institutie. Din totalul celor 118.385 de persoane incadrate in munca, pana la data de 31 iulie, alte 23.017 au varste cuprinse intre 35 si 45 de ani, 20.287 au intre 25 si 35 de ani, iar 18.817 sunt tineri sub 25 de ani. De asemenea, 21.433 sunt din categoria tinerilor NEET (Not in Education, Employment or Training, n.r.). Potrivit ANOFM, numarul femeilor…