Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, ieri, atentionarea tip Cod Galben valabila de astazi de la ora 14.00 pana miercuri la ora 20.00. Fenomene si zone vizate: ninsori si strat consistent de zapada la munte si in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi si ninsori abundente…

- Aprovizionarea cu apa in cultura graului de toamna va prezenta valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe intreg teritoriul agricol al tarii, arata prognoza de specialitate publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 27 februarie – 5 martie 2021. „Pe…

- Urmeaza trei zile cu ploi și temperaturi scazute, anunța meteorologii. In nordul țarii vor fi chiar ninsori, anunța meteorologii. Vestea buna: „de miercuri, valorile termice cresc din nou, pana spre sfarșitul saptamanii viitoare”, au explicat reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM)…

- Specialiștii din cadrul Administrației Națioale de Meteorologie (ANM) anunța ca joi și vineri vremea va fi deosebit de calda, dar, incepand de sambata, temperaturile vor incepe sa scada. La munte se anunța lapovița și ninsoare, in timp ce in restul țarii se va semnala ceața și burnița, informeaza Antena3.…

- Una dintre avertizarile cod galben, pentu intervaluil 12 februarie, ora 12:00 – 15 februarie, ora 10:00, se refera la vreme deosebit de rece și ger, mai ales dimineața și noaptea in cea mai mare parte a țarii, precum și la intensificari ale vantului.In intervalul menționat vremea va fi deosebit de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale saptamana viitoare si mai scazute in ultima saptamana din februarie. Luni, 8 februarie, in sudul Dobrogei sunt asteptate 19 grade Celsius. Martie incepe cu temperaturi usor mai mari decat cele specifice…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, incepand de joi seara, iar temperaturile maxime nu vor mai trece de 3 grade Celsius, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana vineri, la ora 8:00, vremea se va mentine calda pentru prima decada a…

- Ploile iși vor face simțita prezența in cea mai mare parte a țarii incepand de joi, iar de vineri va ninge și va fi lapovița, mai ales in dealurile Olteniei, Munteniei, in Transilvania și Moldova, unde se va depune zapada, avertizeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Conform sursei citate, joi…