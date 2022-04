ANM: Progrnoza meteorologică pentru următoarele două săptămâni Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au transmis prognoza meteo pentru intervalul 25 aprilie – 8 mai a.c.. In majoritatea regiunilor ale țarii se vor inregistra scaderi ale valorilor termice, urmand ca acestea sa creasca din nou spre sfarșitul perioadei amintite. De asemenea, nu vor lipsi nici precipitațiile. Cum va fi vremea in Muntenia in urmatoarea […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

