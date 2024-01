ANM, prognoza meteo pentru luna ianuarie. Când se răcește vremea Meteorologii au actualizat prognoza pentru primele patru saptamani ale anului 2024. Vin, așadar, vești de ultima ora despre vremea din luna ianuarie. Temperaturile vor fi peste cele specifice in prima saptamana din ianuarie, anunta marti, 2 ianuarie, specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Aceștia precizeaza totodata ca vor urma doua saptamani cu temperaturi […] The post ANM, prognoza meteo pentru luna ianuarie. Cand se racește vremea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Temperaturile medii vor fi mai mari decat cel normale in primele opt zile ale lunii ianuarie. Apoi, vremea se va raci in partea a doua a lunii in toata țara, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

