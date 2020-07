Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea COD GALBEN in Alba și alte 31 de județe: Ploi, grindina și vijelii, pana marți dimineața Alba și alte 31 de judete se vor afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica pana marti dimineata, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o noua avertizare Cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ, valabila in mai multe judete din nordul tarii in a doua parte a acestei...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, mai multe atenționari de ploi torențiale in toata țara. Printre ele, și o avertizare tip nowcasting de cod roșu pentru Constanța și Tulcea. COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 iunie, ora 10:00 – 20 iunie, ora 10:00 In intervalul menționat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile de vreme rea. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica și ploi pana luni dimineața. COD GALBEN: VINERI, 19 iunie, ora 10.00 – sambata, 20 iunie, ora 10.00 In cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in 31 de judete, valabila pana duminica dimineata.Conform prognozei ANM, in dupa-amiaza zilei de sambata (13 iunie) si in prima parte a noptii de sambata spre duminica (13/14 iunie),…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o noua atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana joi dimineata in 32 de judete, respectiv o informare de vreme rea ce vizeaza majoritatea regiunilor pana vineri seara. Potrivit meteorologilor, in intervalul 10 iunie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o atentionare cod galben de averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila pe parcursul acestei zile in 15 judete. Potrivit...

- Ziarul Unirea ALERTA meteo: COD GALBEN de VIJELII in Alba și alte județe din țara: Averse torențiale, descarcari electrice și grindina COD GALBEN de FURTUNA, in Alba, pana la ora 22.00: Averse, grindina și descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi, 4 iunie, o atenționare…