ANM a emis un nou Cod portocaliu de ninsoare și viscol. Care sunt zonele vizate Meteorologii de la ANM au emis, joi dimineața, un nou cod portocaliu de ninsori și viscol, valabil in mai multe județe ale țarii, aflate la mare altitudine. Astfel, potrivit ANM, pana ora 12:00, in zona de munte a judetelor Gorj, Valcea, Cluj, Caras-Severin si Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala ninsoare insotita de vant cu viteze la rafala de peste 90-100 km/h, care determina scaderea vizibilitatii sub 50 de metri. Totodata, ANM a emis un Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona de munte si unul de vant puternic in Transilvania si Oltenia, valabile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

