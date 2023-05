Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul turc Kemal Kilicdaroglu, invins duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, si-a exprimat „tristetea” pentru viitorul Turciei, consemneaza agentiile AFP si Reuters.

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan le multumeste duminica alegatorilor pentru ca i-au incredintat conducerea Turciei inca patru ani, in pofida faptului ca numararea voturilor nu s-a incheiat. relateaza BBC News. El a cantat mutimii inainte sa i se adreseze. In pofida faptului ca numararea…

- Turcii sunt chemati duminica la urne pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii, scrie Reuters. Sectiile de votare s-au deschis duminica la ora locala 08:00 (05 GMT) in Turcia,…

- Alianța Naționala a lui Kilicdaroglu „nu a reușit sa ne convinga”, in timp ce decizia de a-l susține pe Erdogan s-a bazat pe principiul „luptei non-stop impotriva terorismului”, a declarat marți Sinan Ogan intr-o conferința in care și-a invitat susținatorii din primul tur sa-l voteze duminica pe președintele…

- Turcia va avea parte de turul doi de scrutin dupa ce președintele Tayyip Erdogan l-a devansat pe rivalul sau din opoziție, Kemal Kilicdaroglu, la alegerile de duminica, dar nu a reușit sa obțina o majoritate totala pentru a-și prelungi conducerea de 20 de ani in țara membra NATO. Turcia se indreapta…

- Actualul președinte turc, Recep Tayyip Erdogan, dar si contracandidatul sau, Kemal Kilicdaroglu, le-au transmis sustinatorilor lor mesaje pe Twitter, dupa inchiderea sectiilor de votare, cerandu-le sa fie vigilenti si sa protejeze rezultatul votului, scrie news.ro.Erdogan: "Este timpul sa protejam cu…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan. UPDATE Dupa numararea a 40 la suta din voturi, Erdogan a obținut 52,70 la suta, Kilicdaroglu – 41,39 la suta. UPDATE S-au numarat peste…

- Un fost birocrat de 74 de ani devenit politician, Kilicdaroglu s-a prezentat in campanie ca un candidat in puternic contrast cu bataiosul șef al statului: un om al dialogului, dornic de consens cu partidele politice și gata sa raspunda nevoilor tuturor claselor sociale din Turcia. Sondajele sunt incurajatoare,…