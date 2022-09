Ankara își consolidează legăturile comerciale cu Moscova: Putin confirmă că Turcia va plăti în ruble livările rusești de gaze Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, 16 septembrie, ca Turcia va plati un sfert din importurile sale de gaze naturale din Rusia in ruble, in cadrul unui nou set de acorduri menite sa stimuleze comerțul intre cele doua țari, scrie The Moscow Times citand AFP.Putin a facut acest anunț in discursul de deschidere a intalnirii sale cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, in marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), ale carui lucrari s-au desfașurat la Samarkand, in Uzbekistan - o fosta republica sovietica.Erdogan și Putin s-au angajat inițial sa extinda schimburile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

