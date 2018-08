Ankara ar putea plăti scump dacă închide baza de la Incirlik pentru avioanele americane In contextul in care relatiile intre SUA si Turcia, aliati in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, au atins cel mai scazut nivel de decenii in ultimele saptamani, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat Washingtonul ca ar putea sa fie impins sa gaseasca ”noi prieteni si noi aliati”.



Erdogan a purtat o convrbire la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin, cu care a discutat atat despre probleme economice si comerciale, cat si despre criza din Siria, potrivit news.ro.



Iar potrivit unor documente publicate saptamana trecuta de presa americana, un grup de avocati apropiati…

