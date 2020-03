Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul, instrumentistul și compozitorul Dan Andrei Aldea, fost lider al formației Sfinx in anii 1970, a murit la varsta de 69 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui stop cardiac.

- Pompierii Detasamentelor Deva si Hunedoara si ai Punctului de lucru Bretea cu 7 autospeciale de interventie au intervenit, sambata, la un accident rutier produs pe DN 66. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar patru persoane au ramas incarcerate. ”Pompierii salvatori si cele 2 echipaje…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca Guvernul ia in calcul cresterea varstei de pensionare pentru o anumita categorie de angajati si sa modifice legea pensiilor astfel incat sa fie eliminate toate abuzurile care au fost facute in calculul pensiilor.

- Supervedeta pop Madonna a suscitat zvonuri privind o posibila relatie cu dansatorul Ahlamalik Williams, in varsta de 25 de ani, dupa ce a fost vazuta in balconul unui hotel din Miami in ipostaze tandre, relateaza EFE marti. Regina muzicii pop, in varsta de 61 de ani, se afla in plin turneu…

- Madonna, in varsta de 61 de ani, reprezinta in continuare intruchiparea unei adevarate dive, in ciuda anilor care au trecut. Deși cantareața a ajuns la o varsta respectabila, faima și frumusețea ei nu s-au diminuat, iar trasatura din urma pare sa continue sa atraga pretendenții in jurul ei. Și daca…

- Autoritatile din nordul Greciei investigheaza moartea unui roman in varsta de 28 de ani, absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, al carui cadavru a fost gasit in apropierea intrarii intr-o pestera in timpul unui pelerinaj pe Muntele Athos, relateaza vineri ekathimerini.com. Potrivit presei…

- Un individ din satul Saveni, comuna Gropnita, este cercetat penal dupa ce si-ar fi violat fiica in varsta de 20 de ani, dupa o betie din care spune ca nu isi mai aminteste mare lucru. Violul ar fi fost comis in noaptea de 28 spre 29 noiembrie, atunci cand Petrica Horlescu a ajuns acasa, beat crita.…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…