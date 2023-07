Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cuplu face senzații in showbiz. Este vorba despre fotbalistul Marius Constantin, care și-a facut publica relația. Noua sa partenera este cu 15 ani mai mica decat acesta. Marius Constantin are o noua iubita Fotbalistul Marius Constantin de la FC Argeș se poate lauda cu noi realizari pe plan personal.…

- La 19 ani de la debut, Ovidiu Hoban, 40 de ani, decanul de varsta al campionatului, a urcat pe locul 3 all-time al celor mai longevivi jucatori care au evoluat pe prima scena a fotbalului autohton. Gazeta iți amintește cum arata lumea in 2004, anul in care Hoban debuta in Liga 1 La inceputul lui 2022,…

- Un grav accident rutier a avut loc in Slovacia iar in eveniment este implicat un cetațean roman. Potrivit presei slovace, un autobuz maghiar a lovit din spate un camion pe tronsonul de autostrada D2 care duce spre Cehia. Coliziunea s-a produs luni, in zona popasului din Bratislava. La volanul camionului…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, ca reglementarea abuzului in serviciu cu un prag valoric ar fi fost "in contra intregii traditii a dreptului penal romanesc", incepand cu primele legislatii moderne, continuand cu Codul penal interbelic si

- Noua copii au murit intr-o scoala din Belgrad, Serbia, dupa ce un copil de 14 ani a deschis focul asupra colegilor. Printre victimele masacrului este si fiica antrenorului de la SCM Zalau Volei, Kobiljski Dragan. Anchetatorii din Serbia spun ca baiatul, in varsta de numai 13 ani, ar fi luat pistolul…

- Accidentul de navigație a avut loc in aceasta dimineața la ora 05.35. Capitania Portului Constanta a fost alertata ca un impingator sub pavilion ceh are gaura de apa la babord dupa ce a intrat in coliziune cu un impingator romanesc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bujorul romanesc este simbolul recunoștinței pentru eroismul de care au dat dovada veteranii de razboi, este asociat in tradiția noastra The post Bujorul romanesc este simbolul recunoștinței pentru eroismul de care au dat dovada veteranii de razboi first appeared on Partener TV .

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche, informeaza AGERPRES . Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni,…