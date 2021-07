Aniversare: Câți ani a împlinit Toto Cutugno (VIDEO) Pe numele sau real Salvatore Cutugno, cantarețul italian Toto Cutugno s-a nascut la 7 iulie 1943, la Fosdinovo, in regiunea Toscana. Artistul a lansat primul album, intitulat “Questo fragile amore”, in 1970, alaturi de grupul Toto e i Tati. Toto Cutugno a devenit cunoscut mai apoi in Franța, odata cu preluarea unei melodii de-ale lui, intitulata “Africa”, de catre Joe Dassin, cu titlul “L’ete Indien”. Tot el a compus hitul “Et si tu n’existais pas”. In 1976, Toto Cutugno a participat pentru prima data la Festivalul de la Sanremo cu un alt grup format de el, Albatros, unde a ocupat locul 3. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

