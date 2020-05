Stiri pe aceeasi tema

- Multe persoane vulnerabile aleg sa plece catre orice oferta de munca, fara sa-si ia minimele masuri de precautie, iar dupa 15 mai este posibil ca numarul acestor situatii sa creasca, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP). "Pandemia de coronavirus cu care…

- Premierul Ludovic Orban a precizat cu privire la romanii care au plecat in Europa la munca ca statul NU poate interveni acolo unde „exista o relație personala intre angajatori și cetațenii romani, care iși mai aduc rude, ca așa e cand e oferta”Citește și: Pneumolog garanteaza ca apa și sarea…

- ”De cate ori nu ai auzit aceasta promisiune? Un astfel de anunț te poate duce la un pas distanța de a deveni victima a traficului de persoane”, precizeaza Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane. Inainte de a aplica pentru o oferta de munca, este foarte important sa analizați anunțul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca se analizeaza legislatia in baza careia romanii pot pleca la munca in strainatate, fie prin Agentiile de Lasare a Fortei de Munca, fie prin agenti temporari de munca, sustinand ca analizeaza legislatia si nu exclude luarea de masuri.

- Ministerul Transporturilor a anuntat, vineri, ca va elabora o procedura pentru organizarea grupurilor de muncitori sezonieri care trebuie sa plece catre alte tari. Pana la publicarea procedurii in Monitorul Oficial, cursele charter programate vor fi operate, astfel incat oamenii sa poata pleca spre…

- In cursul zilei de astazi, Aeroportul Internațional ˝Avram Iancu˝ Cluj opereaza mai multe zboruri spre Germania, cu persoane care pleaca la munca. Peste 1500 de oameni sunt ținuți la un loc,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noi masuri pentru batrani si persoanele aflate in categorii vulnerabile si foarte vulnerabile, care si-au pierdut locul de munca, vor fi anuntate in perioada imediat urmitoare, a anuntat marti ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Concedieri masive! Numeroase persoane isi vor pierde locul de munca in urmatoarea perioada! Romanian Business Club a lansat un sondaj in randul IMM-urilor din industriile grav afectate de contextul COVID-19, din care a rezultat ca 74% dintre repondenti iau in calcul reducerea numarului de angajati pentru…