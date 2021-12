Presedinta Federatiei Romane de Atletism, Anisoara Cusmir-Stanciu, a declarat, pentru AGERPRES, ca exista probleme majore in intregul sport romanesc, care vor exista si in anii urmatori, acest domeniu fiind o oglinda a societatii romanesti, relateaza Agerpres.

"Probleme exista peste tot, iar sportul este oglinda societatii in care noi traim. Exista probleme majore si sunt sigura ca despre ele vom mai vorbi in urmatorii ani. Si ne referim aici in primul rand la infrastructura sportiva, care este aproape inexistenta, la investitii care nu se mai fac, nu exista o lege clara a sponsorizarii,…