„Animalul politic” Petru Avram, cercetat de DNA Procurorii DNA de la Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), in scopul de a le detașa, cu incalcarea prevederilor legale, la Administrația Bazinala de Apa (A.B.A) „Prut-Barlad”, potrivit unui comunicat de luni al Direcției. Astfel, s-a dispus efectuarea urmaririi penale fața de Virgil Saghin, primar al comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), acuzat de doua fapte de abuz in serviciu cu obținere de folos necuvenit pentru altul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

