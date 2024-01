Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Damian, actor și regizor, și partenera lui, simpatica Theo Rose, vor ajunge, in sfarșit, in fața altarului. Cei doi se vor casatori la vara, iar CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezinta in exclusivitate. Pe ce criteriu vor fi aleși nașii, cand va avea loc nunta și unde se vor relaxa ce

- Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o imagine speciala cu iubitul și baiatul ei. Iata cat de bine se ințelege fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf cu Ronald Gavril! Aceștia au petrecut clipe frumoase impreuna!

- Anul acesta, Nissan implinește 90 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, constructorul nipon a lansat o ediție speciala aniversara pentru 5 modele vandute in Japonia. Mai exact, modelele Leaf, Note, Note Aura, Serena și Sakura sunt acum disponibile in ediția speciala 90th Anniversary. In cazul tuturor…

- Diana Munteanu iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta a implinit astazi frumoasa varsta de 45 de ani. Cu ocazia acestei zile, Ramona Olaru, colega ei de breasla, i-a facut o urare speciala. Iata ce a postat pe rețelele de socializare!

- Theo Rose și Anghel Damian traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Iubirea lor este mai puternica de cand artista l-a nascut pe fiul lor, Sasha Ioan. Iata cat de mare a crescut baiețelul celor doi, dar și ce imagine emoționanta…

- Lia Bugnar a primit mai multe mesaje de la admiratori, pe Facebook și pe Instagram, dupa apariția in cel mai recent podcast intitulat „E vremea mea”. Actrița spune ca, deși subiectul principal a fost despre imbatranire, ea nu iși imagineaza ce dezvaluire a starnit astfel de reacții din partea barbaților.…

- Anghel Damian are o pasiune ascunsa, de care nu foarte multa lume știe. Theo Rose l-a filmat pe iubitul ei și le-a aratat fanilor de pe rețelele de socializare ce ii place partenerului ei de viața sa faca. Iata ce a transmis celebra artista!