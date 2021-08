Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu revenirea la putere a fundamentalistilor în Afganistan, femeile vor pierde drepturile elementare, sustine o organizatie care lupta pentru drepturile lor și care a reamintit cele 29 de interdicții dure pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001.…

- Judecatoarea afgana Tayeba Parsa de la Curtea de Apel din Kabul a declarat, intr-un intervu acordat revistei Forumul Judecatorilor, ca „singura modalitate de a fi in viata si in siguranta pentru femeile judecator din Afganistan este sa emigreze". „Talibanii cred ca regulile Islamului interzic femeilor…

- Civilii din Afganistan se pregatesc pentru noua viața sub regimul talibanilor care au preluat conducerea țarii. Cei care inca nu au fugit din calea insurgenților au inceput sa-și ia masuri de precauție pentru eventualitatea in care talibanii le vor verifica locuințele. Una dintre masuri: iși ascund…

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii. Talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa” extrem de rara pentru forțele guvernamentale. Reuters a scris despre situația piloților…