Stiri pe aceeasi tema

- Boala COVID-19 este mult mai riscanta decat vaccinarea, iar miocardita și pericardita, atat de vehiculate atat in boala COVID, cat și in vaccinare, sunt rarisime, iar atunci cand sunt, sunt forme ușoare, reversibile, nu necesita spitalizare de lunga durata și nici tratament agresiv, a explicat marți…

- M-am framantat mult cum aș putea sa scriu despre un subiect precum bronșiolita, de care deopotriva ne este teama ca parinți, dar atunci cand bravam in fața prietenilor noștri o denumim… ohhh bronșiolita?! dar și pe care il consideram banal. Sa incepem cu cateva noțiuni de baza legate de bronșiolita.…

- Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Cercetatorii…

- Romania nu are zboruri directe cu Africa, insa autoritațile din Romania iau in calcul posibilitatea de a plasa in carantina persoanele care vin din țari unde au fost confirmate cazuri cu noua tulpina, chiar daca acestea sunt vaccinate. Autoritațile așteapta inca date pentru a vedea daca aceasta forma…

- Radu Țincu, medic la Spitalul Floreasca din București, așteapta cu interes apariția pe piața a mai multor medicamente anti-COVID-19. „Avem raspunsul din ceea ce ne spun studiile științifice. Acest nou medicament, aprobat in Marea Britanie, Molnupiravir, reduce riscul de spitalizare cu 50%.…

- Cercetarea facuta in Suedia și publicata in revista JAMA Internal Medicine examineaza riscul imbolnavirii cu COVID-19 pentru o persoana dintr-o familie in care unul sau mai mulți membrii au imunitate in fața coronavirusului. Aproape doua milioane de oameni au participat la studiul care a scos la iveala…

- In 2014, Angelina Jolie s-a casatorit cu Brad Pitt. Inainte de aceasta casatorie, frumoasa actrița a mai fost casatorita de doua ori, iar primul sau soț a fost Jonny Lee Miller. Casnicia a durat doar trei ani, din 1996 pana in 1999. Anul acesta, Angelina Jolie a fost surprinsa in compania primului sau…

- Bomba! Angelina Jolie si-a vandut partea de 50% din Castelul Miraval, desi fostul sot, Brad Pitt, a acuzat-o ca nu l-a consultat, ca sa-i faca el o oferta pentru partea ei mai intai, noteaza click.ro. In septembrie, cand Angelina Jolie (46 de ani) si-a anuntat intentia de a vinde partea sa din proprietatea…