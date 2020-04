Angela Zgardan este nascuta in orașul Soroca, Republica Moldova. A studiat la Universitatea de Medicina din Chișinau. Din anul 1999, impreuna cu soțul și cele doua fiice, este stabilita cu traiul in Lisabona, Portugalia. Ambii soți activeaza in domeniul medicinii. Intrebata cum i s-a schimbat viața de cind s-a declanșat epidemia de coronavirus, Angela Zgardan a raspuns intr-un interviu pentru gaze