- Angela Rusu și-a botezat fetița, Maria Anais, iar petrecerea a fost una ca-n povești. Mihaela și Silviu Prigoana au fost nași. Evenimentul a costat zeci de mii de euro, insa totul a ieșit așa cum și-a dorit interpreta muzica populara.Pe 16 septembrie, la Cluj, Angela Rusu și-a botezat fetița. La petrecere…

- Simona Halep s-a casatorit cu alesul inimii sale, Toni Iuruc. In fața familiei și a prietenilor sportiva a spus un DA hotarat, atunci cand a fost intrebata de primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, cel care a oficiat ceremonia, daca se casatorește cu iubitul sau. Inițial, in presa s-a spus…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite și cunoscute cantarețe de muzica populara din Romania. Dincolo de scena, artista traiește o poveste de iubire de aproximativ 36 de ani cu Bebe Mihu. Sunt casatoriți de 30 de ani, iar aceasta a facut acum dezvaluiri neștiute din mariajul ei. De-a lungul…

- Simona Halep s-a casatorit cu iubitul sau Toni Iuruc. In urma cu doar o luna marea noastra campiona se lauda cu inelul de logodna primit. Petrecerea de dupa cununia civila a avut loc aseara pe vastul domeniu al celei mai valoarea tenismene a Romaniei de la Izvorani. Halep a ales sa poarte o rochie eleganta,…

- E oficial! Silviu Prigoana este gata sa se casatoreasca cu aleasa inimii lui, Mihaela. Cei doi s-au cunoscut acum mai mult timp intr-o vacanța pe meleaguri straine și de atunci sunt de nedesparțit. Invitat la Xtra Night Show, Silviu Prigoana a dat carțile pe fața și a marturisit ca va face pasul cel…

- Maria Dragomiroiu este marea sarbatorita a zilei. Artista, reper de autenticitate și valoare in muzica autentica romaneasca, traiește implinirea in toate sensurile pozitive. Vocea și infațișarea sa sunt repere inconfudabile, iar melodiile sale au urmarit petrecerile romanilor in ultimele patru decenii.…

- Jean Paler se intoarce pe scena in acesta vara, cu 6 stent-uri și un stimulator cardiac pus pe mușchiul inimii. Cu toate acestea, comicul nu abandoneaza emoțiile spectacolelor și a acceptat cu bucurie un contract. Veteranul comic al revistei romanești se afla pe afișele care vor prezenta cateva din…

- Petrecerea de botez a unei familii din Vernesti, judetul Buzau, s-a transformat sambata seara intr-un scandal intre organizatori si cativa invitati, din care nu au lipsit amenintarile cu un pistol. Posesorul armei a fost luat la bataie de una dintre gazde iar conflictul a fost potolit abia dupa sosirea…