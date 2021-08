Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat vineri, in cursul unei conferinte de presa organizata alaturi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, politicile "iresponsabile" aplicate in Afganistan, cerand evitarea "prabusirii statului afgan" si blocarea teroristilor care vor sa fuga. "Au…

- Cancelarul german Angela Merkel a discutat despre situatia din Afganistan cu prim-ministrul pakistanez Imran Kahn, emirul Qatarului si cu seful Agentiei ONU pentru Refugiati (UNHCR) marti noapte, a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. "Cancelarul a vorbit ieri seara…

- Londra a declarat ca in regiune vor fi desfașurate forțe suplimentare, care, la necesitate, sa poata fi transferate rapid in Afganistan. Premierul britanic Boris Johnson intenționeaza sa organizeze o intilnire virtuala cu liderii țarilor "Big Seven" pentru a rezolva problema agravarii situației din…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel va merge saptamâna viitoare în Rusia si Ucraina, aceasta intentioneaza sa se întâlneasca cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin și al Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza EFE si AFP. Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita…

- Autoritatile afgane, confruntate in ultimele doua luni cu o puternica ofensiva pe toate fronturile a talibanilor, au decretat sambata o interdictie de deplasare pe timp de noapte pe aproape intreg teritoriul tarii, cu exceptia a trei provincii, printre care Kabul, transmite AFP. 'Pentru a stopa…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…

- Guvernul german a luat nota si va dori lamuriri in legatura cu informatiile din presa conform carora Statele Unite au spionat responsabili politici in Europa, intre care si cancelarul german Angela Merkel, cu ajutorul serviciilor de informatii daneze, a indicat luni purtatorul de cuvant al cabinetului…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP. Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei…