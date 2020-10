Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca al doilea val de coronavirus in Europa este "grav" si ca blocul comunitar trebuie sa arate ca si-a invatat lectia de la inceputul pandemiei in prima parte a acestui an, relateaza dpa. "Trebuie sa aratam ca ne-am invatat lectia", le-a spus cancelarul…

- Selectionerul echipei Slovaciei, Pavel Hapal, a fost testat pozitiv la noul coronavirus si va rata meciul de la Trnava contra Israelului, programat miercuri in Liga Natiunilor, a anuntat Federatia slovaca de fotbal (SFZ), citata de DPA, potrivit Agerpres.Dupa meciul cu Scotia (0-1) de duminica,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis, marti, introducerea de restrictii in comuna Mariselu, ca urmare a depasirii incidentei de 1,5 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19, potrivit unui comunicat de presa, potrivit Agerpres.Este cea de-a sasea comuna…

- Germania a introdus ventilarea spatiilor interioare in formula guvernamentala de combatere a pandemiei COVID-19. Cancelarul german Angela Merkel a explicat ca noua masura este, probabil, una dintre cele mai „ieftine si eficiente” metode de stopare a raspandirii virusului. Potrivit “The Guardian”,…

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a devenit al doilea membru al guvernului cancelarului Angela Merkel - dupa seful diplomatiei Heiko Maas - care a intrat izolare, facand cunoscut ca ar urma sa stea in casa dupa ce a fost in contact cu consilierul unui alt ministru din Uniunea Europeana,…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit, el a fost scos din coma indusa si se va renunta ''pe etape'' la respiratia artificiala, a anuntat luni spitalul Charite de la Berlin unde se afla internat Navalnii, informeaza Reuters,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca se așteapta la o evoluție a pandemiei de coronavirus „inca și mai dificila” in urmatoarele luni, insa a promis ca guvernul condus de ea va avea ca prioritate bunastarea societații. ″Va trebui sa traim cu acest virus inca mult timp (…) Situatia ramane grava.…