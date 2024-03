Cand scriam ca MApN manifesta un dezinteres total fața de industria de aparare romaneasca, lasata de izbeliște intr-un moment extrem de dificil, cu un conflict sangeros pe granița noastra, mulți ne-au criticat. Iata ca, prin tot ceea ce face ministrul Angel Tilvar, acest Dana Budeanu al Armatei (da bine din gura, dar nu produce nimic), […] The post Angel Tilvar, acest Dana Budeanu de la MApN first appeared on Ziarul National .