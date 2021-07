Angajații unui spital suport COVID din Bârlad și-au obținut sporurile în instanță Mai multi angajati ai unui spital suport COVID din Barlad au castigat in instanta sporuri cuprinse intre 55% si 85% din salariul de baza, pentru activitatea desfasurata in timpul pandemiei. Potrivit avocatei Oana Iovu, actiunea in instanta a fost declanșata dupa ce s-a incercat in zadar rezolvarea situatiei pe cale amiabila la Spitalul de Urgenta […] The post Angajații unui spital suport COVID din Barlad și-au obținut sporurile in instanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

