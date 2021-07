Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre angajati sunt nehotarati cand vine vorba sa se intoarca la birou, iar 24 la suta prefera sa lucreze in continuare de acasa – arata un studiu facut de site-ul de recrutare BestJobs. Relaxarea restrictiilor a adus in discutie reintoarcerea la birou a angajatilor, care in ultimul an si-au…

- Subsidiara din Franta a grupului Ikea, cel mai mare comerciant mondial de mobila, a fost condamnata la plata unei amenzi de un milion de euro dupa ce a fost gasita vinovata pentru stocarea datelor personale ale angajatilor, obtinute in mod incorect. De asemenea, fostul director general al Ikea France,…

- Intoarcerea la birou da batai de cap atat angajatorilor, cat și angajaților. Decizia de a rechema salariații de acasa se lovește de opoziția multora dintre cei vizați, care au descoperit avantajele lucrului la distanța. Iata motivele invocate și cum explica psihologii acest fenomen.Pandemia a digitalizat…

- Astazi, intreaga lume celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, pentru a mulțumi tuturor donatorilor voluntari și neremunerați pentru generozitatea de care dau dovada. Din pacate, Romania sta prost la acest capitol – doar 1,7% din populație doneaza, deși e nevoie permanent, atat de sange, cat…

- Salariul minim pe economie. Angajații din România se vor bucura de o majorare a salariului minim pe economie, însa aceasta nu va fi una foarte mare. Cei peste 1,6 milioane de anagajați români vor avea parte de doar 40 de lei în plus la salariul…

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) sunt de parere ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la birou, iar 57% declara ca s-ar simti mai in siguranta daca ar sti ca toti colegii sunt vaccinati, arata un sondaj BestJobs realizat in contextul discutiilor privind revenirea…

- Aproape un sfert dintre angajatii din Romania (23%) au recunoscut faptul ca s-au prefacut ca dispozitivele lor instaleaza actualizari si ca, de aceea, nu au reusit sa participe la un call sau la o intalnire, in timp ce peste o treime (37%) au afirmat ca au intarziat la o astfel de sedinta virtuala din…

- Recalcularea pensiilor din România este un proces care trebuie parcurs cu atentie si respect fata de beneficiari, dar si fara întârzieri. Pentru continuarea accelerata a recalcularii pensiilor în perioada urmatoare…