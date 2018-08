Stiri pe aceeasi tema

- Salariatii din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, cluburi sportive municipale, directii judetene de tineret si sport, case de cultura ale studentilor, complexuri sportive nationale au intrat miercuri, 8 august, in greva generala, pana la solutionarea problemelor legate de inechitatile…

