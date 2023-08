Angajații din Ministerul Finanțelor nu mai rabdă. Zeci de oameni și-au dat demisia după protestul spontan Angajații din Ministerul Finanțelor recurg la gesturi extreme, in ziua in care au declanșat un protest spontan pe holurile instituției care gestioneaza banii Romaniei. Dupa ce Marcel Boloș a ieșit din birou, flancat de garzile SPP, acesta a mers in fața oamenilor revoltați. Langa microfonul de la care ministrul facea declarații in fața angajaților, a venit și o angajata a Ministerului Finanțelor Publice, care a anunțat ca iși da demisia. Este vorba despre o femeie care lucreaza la Direcția Juridica a ministerului. In timpul discursului, in care i-a spus lui Marcel Boloș problemele cu care se confrunta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, le-a transmis, joi, angajatilor care protesteaza in interiorul instituției ca poate prelua doleantele pe care le au si sa le transmita in coalitia de guvernare.

