Angajații centralei nucleare de la Cernavodă vor fi izolați preventiv din cauza COVID-19 ​Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis duminica instituirea masurii de izolare preventiva a personalului esențial pentru asigurarea funcționarii centralei nucleare de la Cernavoda. Masura este în concordanța cu prevederile Planului de continuitate a activitaților de baza în cazul unei epidemii/pandemii.



Nuclearelectrica a anunțat pe 11 martie ca a fost întocmit un plan de protecție care este implementat în cotextul riscului asociat cu infectare cu coronavirusul COVID -19. Pentru asigurarea personalului esențial în vederea operarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

