- Angajatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) vor sista din 12 noiembrie platile catre spitale si furnizorii de servicii, au informat, joi, reprezentantii BNS. „Incepand cu data de 12 noiembrie 2023, angajatii CNAS, membri ai Federatiei Sindicatelor Caselor de Asigurari de Sanatate, afiliata…

- Protest la Casa de Asigurari de Sanatate: vor fi sistate plațile catre spitale și furnizori de servicii medicale. Precizarile BNS Protest la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS): Angajatii CNAS vor sista platile catre spitale si furnizorii de servicii, au anunțat reprezentantii BNS. Decizia…

