Angajații Arhivelor Naționale din Argeș protestează în continuare! Salariații Arhivelor Naționale – Serviciul Județean Argeș, protesteaza in continuare prin intreruperea activitaților și suspendarea relațiilor cu publicul intre orele 10,30 și 12,30. Ei au inceput acțiunile de protest inca de vineri și vor face acest lucru și in aceasta saptamana, pana joi inclusiv. Angajații Arhivelor cer salarizare echitabila și respectarea drepturilor. Iși doresc salarii comparabile cu cele ale colegilor de pe posturi similare din administrația centrala și din alte instituții de același rang. Ei susțin ca, deși discuțiile pentru modificarea grilei și marirea salariilor au inceput… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

