- Un angajat al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a fost depistat de politisti, luni seara, la volanul unui autoturism, acesta avand o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La data de 31 martie, politistii…

- Polițistul susține ca angajatul DSP s-ar fi comportat intr-un mod arogant și neelegant, in același timp, fapt pentru care și-a chemat colegii in ajutor, iar cei de la rutier l-au pus sa sufle in alcooltest. Nu mica le-a fost surpriza cand au vazut ca angajatul DSP se afla sub influența bauturilor…

- Un barbat de 44 de ani, din Focsani, a fost depistat de politisti la volan, sub influenta bauturilor alcoolice, de doua ori in mai putin de 24 de ore, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.Barbatul a fost oprit de organele de control luni seara,…

- COVID-19. In județul Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 135 de persoane se afla in carantina, iar 2.649 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista” și Poliția…

- Un barbat din Vrancea, care a plecat de acasa desi se afla in izolare la domiciliu, a fost amendat si condus intr-un centru de carantina institutionalizata, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul IPJ Vrancea au fost sesizati de reprezentanti…

- In acest moment, in județul Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 84 de persoane se afla in carantina, iar 1.261 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ In ultimele 24 de ore, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș a inchis aseara Clinica stomatologica Teddy Care din Pitești. Doctorul Aura Copciag, sef serviciu control in sanatate publica, a suspendat activitatea clinicii stomatologice. Decizia a fost luata dupa ce micuțul anesteziat in acest cabinet a murit. ”Avand in…