- Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul principalei instituții de invațamant superior mureșene, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, va prezenta, in luna ianuarie 2024, un Plan de dezvoltare instituționala intitulat RESTART-IQ.…

- Centrul de recuperare și instruire „Salus der Aquam" din cadrul UMFST Targu Mureș a gazduit cu ocazia Zilelor UMFST, o competiție de Triathlon Indoor. Evenimentul s-a desfașurat luni, 11 decembrie, fiind primul astfel de eveniment organizat din țara. Organizarea unei astfel de competiții a fost posibila…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures gazduieste, incepand de miercuri, intrunirea celor 16 parteneri ai consortiului COALition in proiectul "Promovarea excelentei in inovare in transformarea regiunilor carbonifere in economii infloritoare,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a demarat vineri, 17 noiembrie, proiectul "Caravana UMFST" pentru anul universitar 2023-2024, prima oprire fiind la Casa de copii „Sf. Iosif" din Odorheiu Secuiesc. "Colaborarea cu aceasta casa de…

- Saptamanal, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza felurite proiecte de cercetare in domeniul medical, in scopul atingerii unor performanțe sanitare de anvergura. In aceasta saptamana, un astfel de eveniment este Congresul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a achiziționat, de curand, imobilul cunoscut și sub denumirea de Centrul comercial Mureș Mall din municipiul reședința de județ, potrivit unor surse foarte bine informate ale cotidianului Zi de Zi.…

- Vrei sa devii voluntar in cadrul unei instituții academice?! Atunci știrea aceasta este pentru tine. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza programul de voluntariat intitulat Voluntariat in folosul Universitații (VIFU), conform…

- Un nou proiect media la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș! Universitatea face preselecții pentru studenții care vor sa lucreze la noul radio online. Iata anunțul de recrutare: Fii vocea RADIO UMFST! Adauga o extra experiența anilor de studenție!…