Angajări la STAT. POSTURILE disponibile în instituții publice din județul Alba. Calendarul concursurilor și condiții Angajari la STAT. POSTURILE disponibile in instituții publice din județul Alba. Calendarul concursurilor și condiții Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile, vechimea de munca și alte cerințe. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat […] Citește Angajari la STAT. POSTURILE disponibile in instituții publice din… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pericole publice pe șoselele din județul Alba: Șoferi prinși bauți la volan sau fara permis de conducere Pericole publice pe șoselele din județul Alba: Șoferi prinși bauți la volan sau fara permis de conducere La data de 19 ianuarie 2022, in jurul orei 08.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu…

- Angajari la STAT. LISTA cu posturile disponibile la instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile,…

- Bancile ofera dobanzi mai mici pentru ”credite imobilizare verzi”. Ce condiții trebuie sa indeplineasca locuința Tot mai multe banci ofera credite imobiliare verzi pentru achizitia de locuinte prietenoase cu mediul, iar dobanzile sunt ceva mai mici decat la cele ipotecare standard. Iar in aceasta perioada…

- Angajari la STAT: LISTA cu POSTURILE vacante in instituții publice din județul Alba, la inceputul anului 2022 Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile,…

- Angajari la STAT: POSTURILE vacante la instituții publice din Alba. Calendar și condiții pentru candidați Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile, vechimea…

- Angajari la STAT: POSTURI vacante la instituții publice din Alba. Condițiile pentru candidați. LISTA și calendar concursuri Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind…

- Angajari la STAT: POSTURILE vacante in instituții publice din ALBA, in noiembrie. LISTA, condiții și calendar Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile,…

- Angajari la STAT: POSTURILE disponibile la instituții publice din Alba. LISTA, calendar, condiții Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile, vechimea…