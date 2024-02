Angajări în Armata Română | 5093 de posturi disponibile In perioada 12 februarie – 1 martie 2024, Centrul Militar Județean (C.M.J.) Buzau invita tinerii interesați sa iși indeplineasca visul de a face parte din corpul militar prin inscrierea pentru cele 5.093 de posturi de soldat sau gradat profesionist disponibile in intreaga țara. Soldații și gradații profesioniști sunt pilonii principali ai forțelor armate, angajați pentru … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

