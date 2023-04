Stiri pe aceeasi tema

- Frații Andrew și Tristan Tate, arestați din data de 30 decembrie 2022, au fost plasați in arest la domiciliu, au decis, vineri seara, magistrații Curții de Apel București. Dupa ce a ajuns acasa, Andrew Tate a postat primul video pe Twitter, in care povestește cum a trait, alaturi de fratele sau, in…

- Fratii Tristan si Andrew Tate vor fi eliberati arestul preventiv, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu.

- Andrew și Tristan Tate au fost reținuți de polițiștii Capitalei intr-un dosar in care sunt acuzați de viol, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi, deși ar fi trebuit sa paraseasca inchisoarea la inceputul saptamanii, se afla in continuare in arest, in timp ce Georgiana…

- Tribunalul Bucuresti a decis, marti, prelungirea arestarii preventive cu inca 30 de zile a fratilor Andrew si Tristan Tate in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar din Cluj-Napoca a vrut sa petreaca timp cu iubita lui, a fugit din arest la domiciliu, iar acum trage ponoasele. In 13.01.2022, tanarul a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Cluj-Napoca a respins propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- „Primul meu mail din inchisoare. Va voi trimite zilnic lecțiile din inchisoare, unde am ajuns pe nedrept. Ei incearca sa ma distruga, m-au aruncat intr-o celula fara lumina.Gandacii și alte insecte sunt singurii mei prieteni pe timpul nopții. Cand gardienii ma duc și ma preiau din sala de judecata,…

- Andrew Tate continua sa sfideze autoritațile din spatele gratiilor. Mai multe mesaje au fost postate recent pe contul sau de Twitter. Unul dintre ele face referire la faptul ca a fost scos din arest și dus la spital dupa ce i-ar fi fost rau. Avocatul celor doi frati nu a putut preciza insa daca Andrew…