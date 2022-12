Stiri pe aceeasi tema

- Frații milionari Andrew și Tristan Tate, acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, au fost prezentați astazi in fața instanței și au primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

- Frații Tate au fost arestați preventiv pentru 30 de zile! Asta a decis justiția romana, dupa ce inițial au fost reținuți pentru 24 de ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Frații Tate au intrat in atenția presei in urma cu ceva vreme, datorita stilului de viața pe care il duceau, dar și prin prisma relațiilor pe care le-au avut cu diverse dive din showbiz-ul romanesc. Milionarii au cucerit femei frumoase și celebre din Romania, iar poveștile lor de dragoste au fost indelung…

- In timp ce Andrew Tate era in arestul Poliției Capitalei fiind suspectat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a fost postat vineri, 30 decembrie, un mesaj conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „Matrix si-a trimis agentii”. La doua ore dupa apariția mesajului, britanicul…

- Anchetatorii care au percheziționat vila din Voluntari a fraților Andrew și Tristan Tate au gasit pistoale, sabii, teancuri de bani, dar și o statueta reprezentand o gorila, facuta din dolari, potrivit imaginilor facute publice de DIICOT și de Poliția Capitalei. Procurorii DIICOT si politistii de la…

- Un barbat va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor, dupa ce a furat și a fost prins de polițiști. Cateva kilograme de var, un covor și o masa l-au trimis in arest Un barbat din Iași va petrece sarbatorile de iarna in spatele gratiilor dupa ce a fost prins cu bunuri furate. La inceputul […]…

- Niculae Badalau a ajuns la Curtea de Apel din București. El afla la ora 12.00 daca ramane in spatele gratiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Poliția Municipiului Suceava a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis pe 24 noiembrie de catre Judecatoria Suceava, fața de un localnic de 45 de ani, condamnat la o pedeapsa de 1 an, 7 luni și 20 de zile de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de ,,conducerea…