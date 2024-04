Stiri pe aceeasi tema

- ”Inchin o ceasca de cafea pentru fiecare dintre voi, cei care mi-ati aratat sustinerea ce m-a mobilizat de-a lungul celor doi ani ca presedinte al autoritatii. Probabil unii dintre voi deja stiti ca am fost nominalizat candidatul Partidului Social Democrat pentru functia de primar al orasului Constanta.…

- Un caz șocant a devenit viral pe rețelele de socializare in ultimele zile, pe masura ce detaliile despre uciderea brutala a unei pisici au ieșit la iveala. Un barbat dintr-un oraș din Istanbul a fost condamnat la inchisoare, dupa ce a omorat cu sange rece un motan pe nume Eros. Internauții au cerut…

- Elena Udrea sugereaza soluții la problema lipsei forței de munca. Aflata in inchisoare și toiul negocierilor electorale, fostul ministru al turismului vorbește despre angajare a deținuților romani. Aflata in spatele gratiilor, Elena Udrea ar putea ea insași sa beneficieze de pe urma unei astfel de…

- Noi informații in cazul crimei romanului care a fost ucis in stil mafiot, in apropierea casei sale, pe o strada din Roma. Incidentul a avut loc in martie, anul trecut. Oamenii legii din Italia spun ca vinovati de crima sunt trei barbati cu varste de 27, 29 si 37 de ani.

- Mesajul adresat partenerul de viața seamana, mai degraba, cu o confesiune publica și mai puțin a felicitare și urari. Amara concluzie la ceas aniversar, lumea nu are morala, reperele lipsesc, iar intre cei puțini care i-au mai ramas e tatal fetiței sale care dovedește, spune Elena Udrea, un mare caracter.…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat, duminica, impreuna cu primarul Ion Lungu și deputatul Ioan Balan , pe liderul AUR George Simion, intr-o sala pregatita la Casa Culturii din Suceava. Liderul formațiunii nu a venit, deoarece se afla la miting.

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chercheș, condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru coruptie, ramane in continuare in spatele gratiilor, in Germania. In cursul zilei de ieri, judecatorii din Munchen au amanat verdictul la cererea de extradare pentru ca fostul edil a depus o contestatie.

- Declarații șocante din partea avocatului lui Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor. Clientul sau este ferm convins ca incendiul a fost pus de o mana criminala. Proprietarul pensiunii nu accepta varianta unui accident. Anchetatorii vor face o expertiza prin care sa stabileasca daca focul care a…